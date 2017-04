Rekordiline saak: riik võttis kurjategijalt ära 18,6 miljoni euro eest kuritegelikku vara

Kahe aasta jooksul on riigil õnnestunud kurjategijatelt kuritegelikku vara tagasi saada 23 miljoni euro väärtuses. Riigi peaprokuröri Lavly Perlingu sõnul ei ületa siiski eelmise aasta konfiskeeritud kriminaaltulu summas 1 976 164 eurot üle-eelmise aasta summat, milleks oli 2 870 492 eurot pluss ühe kaasuse raames kätte saadud 18 668 425 eurot, kirjutab rahvusringhäälingu uudisteportaal.

"Meie eesmärk, arvestades peitkuritegevuse osakaalu, on see, et kriminaaltulu peab olema tuvastatud ja ära võetud vähemalt samas suurusjärgus menetlustega, kus viiakse läbi jälitustegevust, ja summa peab suurenema kõigis prokuratuurides," märkis Perling

Positiivse tulemusena saab peaprokuröri sõnul välja tuua prokuröride tegevust kannatanute varaliste õiguste kaitsel. "Prokurörid on aidanud kannatanutele tsiviilhagide rahuldamiseks välja mõista 578 313 eurot varaga tagatud summadena, ülevõetud nõudeid oli üle 900 000 ja asenduskonfiskeerimisi ligi 600 000 euro ulatuses. Seega mõisteti eelmisel aastal süüdlastelt välja vara kogusummas üle nelja miljoni euro," rääkis Perling.