Rekordtulemus: Eesti tudengid müüsid suvega USA-s ligi 10 miljoni dollari eest raamatuid

Kui möödunud suvel käis raamatuid müümas 324 tudengit, siis sellel aastal oli USA-s ja Kanadas müügitööd tegemas kokku lausa 348 eestlast. Southwestern Advantage Eesti esindaja Erki Kuke sõnul kajastub meie tudengite suur arv ka müüginumbrites, sest esimest korda 17 aasta jooksul on Eesti tudengite ühe suve käive ulatunud ligi 10 miljoni dollarini.

„Meie tudengid on muidugi juba eelnevate aastate jooksul tõestanud oma tugevat müügioskust ning tänu sellele on eestlaste nimel ka kogu ettevõtte parimad tulemused," selgitas Kukk. „Tõenäoliselt on ka selle suve isiklikult kõige edukaima tulemuse teinud raamatumüüja üks Eesti neiu. Kõiki numbreid pole veel kokku löödud, aga orienteeruvalt suutis ta suvega müüa 190 000 dollari väärtuses raamatuid!"

Kukk märkis, et meie tudengite head tulemused näitavad selgelt, et müügioskused on vägagi õpitavad ja eestlased on selles tegelikult väga osavad. Eestlaste edukust müügitööl tõestab ka fakt, et eestlaste osalus kogu Southwestern Advantage ettevõttest on juba ligi 10%. 19-st tütarfirmast koosnevat rahvusvahelist ettevõtet, mille möödunud aasta kogukäive ületas 200 miljonit dollarit, omavad ainult inimesed, kes seal ka samal ajal töötavad.

Eestlased tegutsesid sellel suvel lisaks 27 erinevale USA osariigile ka kuues Kanada provintsis ning 348 Eesti tudengist 179 oli raamatuid müümas esimest korda. Kokku koputati ligikaudu 2 miljoni ameeriklase kodu uksele ning tutvustati müügitöö käigus Eestit ca. 200 000 kohalikule perele. Eestlaste kaasabil käisid müügitööd tegemas ka tudengid Lätist, Leedust, Poolast ja Slovakkiast, keda kõiki kokku oli üle 620 inimese. Ukselt-uksele käis lisaks inimestele erinevatest riikidest ka ligi 640 kohalikku USA tudengit.