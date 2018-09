Renault' edasimüüja Eesti Talleks ostab kõik Fakto Auto aktsiad

Firmade koostööläbirääkimistel jõuti kokkuleppele 100 protsendi Fakto Auto aktsiate ostu-müügitehingus. Samas vajab tehing konkurentsiameti nõusolekut.

Fakto Auto suuromaniku Leho Siimseni sõnul otsis ettevõte juba aastaid võimalust kaasata teist automarki, kuna firma asukoht Tallinna suurimas linnaosas annaks Lasnamäe ja selle ümbruse elanikele ning firmadele suurema valikuvõimaluse nii markide kui ka kvaliteetse teeninduse osas.

"Läbirääkimiste käigus tegi aga Eesti Talleks atraktiivse ostupakkumise, mille pärast pikka kaalumist otsustasin vastu võtta. Kuna Eesti Talleks on tugev ja pikkade traditsioonidega ettevõte, siis arvan, et selline muudatus on tulevikule mõeldes Fakto Autole hea," selgitas Siimsen.

