Renault uurimise all olevast Ghosnist: ta jääb edasi juhatuse esimeheks ja tegevjuhiks

Nõukogu eesotsas on pärast Carlos Ghosni Jaapanis peetava kohtumenetluse algatamist Philippe Lagayette, ütles ettevõte pressiteate vahendusel. Selles etapis ei kommenteeri nõukogu tõendeid, mida Nissan ja Jaapani õigusasutused on Ghosniga seoses kogunud.

Carlos Ghosn, kes on ajutiselt töölt kõrval, jääb juhatuse esimeheks ja tegevdirektoriks. Ettevõtte nõukogu otsustas nimetada Thierry Bolloré ajutuselt juhatuse esimehe ülesannete kohusetäitjaks. Sellest lähtuval juhib Bolloré kontserni ja tal on samad volitused kui Carlos Ghosnil.

Juhatus otsustas taotleda Nissanilt alliansi hartas sätestatud läbipaistvuse, usalduse ja vastastikuse austuse põhimõttest lähuvalt anda kogu nende käsutuses olev Carlos Ghosniga seotud sisejuurdluse info. Ühtlasi tunnustati Nissani juhtkonna toetust Renault-Nissani-Mitsubishi liidule, mis jääb kontserni prioriteediks.

Renault Grupp on alates 1898. aastast autosid tootnud. Täna on see rahvusvaheline mitme kaubamärgiga kontsern, mis ühendab Renault, Dacia ja Renault Samsung Motorsi, Alpine ja LADA kaubamärke.

Aastal 2017 müüdi 134 riigi territooriumil 12700 esinduse kaudu ligikaudu 3,76 miljonit sõidukit. Grupis töötab üle 180 000 inimese ja selle koosseisu kuulub kogu maailmas 36 tootmisüksust.