Repinski salapärasest reast aruandes: kogu info on kättesaadav, oluliselt rohkemgi kui seadus nõuab

Ärileht kirjutas täna tipp-poliitikute ettevõtetest. Selgus, et kaks suurt on Toomas Tõniste ja Jaanus Marrandi oma firmadega. Seda siis käibe järgi vaadates. Kui panna tipp-poliitikute firmad järjestusse kasuminumbrite järgi, siis Tõnistele ikka keegi vastu ei saaks. Teise koha võtaks aga eksminister Repinski.

Seejuures suutis kitsekasvataja Repinski üle 100 000-eurose kasumi saada veidi alla 93 000-se käibe juures. Jah, üks osa sellest on erinevad põllumajandustoetused, kuid on ka üks salapärane summa 155 127 eurot, mis on majandusaasta aruandes märgitud lihtsalt kui „muud" tulud. Mis on selle summa taga? Paraku jääb Repinski siin kidakeelseks.

„Majandusaasta aruandes on infot, mida on oluliselt rohkem kui seadusega nõutakse. Usun, et avalikkus, ettevõtte partnerid ja konkurendidki saavad kõik huvitava informatsiooni sealt ning rohkem ma sellele juurde ei lisaks," ütles ta.

Sel aastal vahetas omanikku Repinski poolt loodud Konju Talupood, mis kolis ära endisest asukohat ja ei kasuta ka enam Konju brändi. Kitsefarmi tooteid müüakse seal endiselt.

Endine minister on sel aastal loonud ka firma De Molkerei Nordic, mis tema sõnul veel ei tegutse. Ideid pidi aga olema.

Kuidas mõjus tema ärilistele tegemistele eelmise aasta lõpus alguse saanud skandaal?

„Aasta esimene pool on olnud ettevõtete jaoks erinev. Olen järjest aktiivsemalt tegevust hoogustamas ning erinevaid ideid ellu viimas," kõlas vastuseks.

Loe veel

Repinski lisas, et äritegevus ei ole tema jaoks kunagi olnud ainult raha teenimise eesmärk, vaid pigem missioon.

„Mahepõllundusele keskenduvat kitsefarmi on raske edukaks äriks voolida, kuid näen sellel perspektiivi ja vajadust, selle pärast tegelengi sellega."

Repinski majandusaruandest loe lisaks ka siit.