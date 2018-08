Repinskile ministrikoha maksnud kitsefarm hakkas lõpuks ausaks

Tanel Saarmann reporter RUS

Foto: Bianca Mikovitš, Maaleht

Põgusalt maaeluministri ametit pidanud ja sealt skandaaliga lahkunud Martin Repinski on oma ettevõtte asju veidi paremaks kruttinud. Konju Kitsefarmi 2017. aasta majandusaasta aruanne ilmus küll hilinemisega, aga sealt selgub, et tema palgamaksmise probleem on lahendatud.