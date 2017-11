Reuters: üle 90% Tesladest pannakse kokku vigadega

Teslal on tõsised probleemid valmistatud autode kvaliteediga. Ettevõtte endiste ja praeguste töötajate kinnitusel kestavad koostetööde kvaliteediprobleemid juba 2012. aastast, kirjutab Reuters.

Reutersile antud intervjuus kinnitasid üheksa Tesla endist ja praegust töötajat, et Tesla Model S ja Model X konveieri kontroll tuvastas regulaarselt defekte ning need vead on enam kui 90 protsendil valmistatud autodest.

Agentuur kirjutab, et teistel autotootjatel, näiteks Toyotal on pärast konveierliinilt tulekut tootmisvigade protsent alla 10%.

Tesla töötajad rääkisid, et ettevõttel on autode konveierkoostega kroonilised probleemid ning nende parandamisele kulutatakse palju aega ning raha.