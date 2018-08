Revolut tõi turule metallist multifunktsionaalse pangakaardi

Londonis baseeruva fintech-firma Revoluti kaart võimaldab raha saada ja hoiustada 25-s fiat- ja viies krüptovaluutas. Kliente meelitatakse ka lubadusega, et kõigilt väljaspool Euroopat sooritatud kaarditehingutelt saavad Revoluti metallkaardi kasutajad raha tagasi 1% ning Euroopas tehtud tehingutelt 0,1% ulatuses, ja seda permanentselt, mitte vaid mõnda aega.

Kaart võimaldab ka tasuta sularaha väljavõtmist kuni 600 £ / 600 € või sellega võrdväärse summa ulatuses ühes kuus kõikjal maailmas ning uuendatud reisikindlustuse pakkumist välismaale reisimise korral. Samuti sisaldab see isikliku assistendi teenust hotellide, lendude ja restoranide leidmiseks ja broneerimiseks, piletite hankimiseks üritustele või lihtsalt soovitustenimekirja koostamiseks valitud linna, ajatsooni või tegevuse tüübi kohta.

"Inimesed saavad nüüd kasutada meie uuendatud reisikindlustuse pakkumist välismaale reisimise korral ja isiklik assistent aitab neil aega kokku hoida broneeringute ja reserveeringute tegemisel ning hinnavõrdlussaitidel – võite olla kindel, et teile soovitatu on alati parim, mis arvestab just teie vajadustega,“ ütles Andrius Biceika, Revoluti äriarenduse juht.

„Meie jaoks on Revoluti metallkaardi väljatulek ka oluline samm ettevõtte lisatulu loomise suunas, eriti kuna me teeme ettevalmistusi komisjonivaba kauplemisplatvormi väljalaskmiseks ja oma tegevuse laiendamiseks Põhja-Ameerikasse ja Aasiasse selle aasta teisel poolel,“ lisas ta.

Välismaale reisimise laiendatud reisikindlustuse pakkumine, mis hõlmab tervisekulutusi ja hambaravi, sisaldab ka hilinenud lennu ja pagasi kindlustust. Uus süsteem võimaldab ka piiramatult valuutavahetustehinguid, tasuta rahvusvahelisi rahaülekandeid ja eelisjärjekorras kliendituge 24 tundi 7 päeva nädalas.