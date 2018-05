Revoluti tehnoloogiajuht prognoosib, millal Eesti saab täiesti sularahavabaks

Euroopas võib sularahata arveldamise liidriks pidada Rootsit, kus koguni 36% elanikkonnast väidab, et nad ei kasuta iial sularaha, ja 25% rootslastest kasutab seda üksnes kord nädalas (veel 2013. aastal küündis see hulk 63%-ni). Sularahamaksed moodustavad hetkel Rootsi kauplustes alla 20% kogu arveldusest. Praegu ringleb turul alates 1990. aastatest vähimas koguses sularaha.

Vlad Yatsenko usub, et Eesti saaks rakendada mitmeid Rootsi ideid, kui soovib jõuda sularahata arveldamise liidrite sekka. „Kui Eesti tahab tõesti sularahata süsteemile üle minna, on väga tähtis arendada edaspidigi tehnoloogiaid, mis võimaldavad täiustada kontaktivabu makseid - muuta need kaupmehele võimalikult mugavaks ka sellistes kohtades nagu autokauplused ning müügikohad pidustustel ja laatadel," kõneleb Revoluti tehnoloogiajuht.

„Mõistan, et Eesti infrastruktuur erineb Rootsi omast märgatavalt, kuid mõlemad riigid kuuluvad sularahata arveldamise populaarsuse poolest ELi esikuue hulka. Arvan, et veel paremaid numbreid näeksime juhul, kui suurematel pankadel jätkuks rohkem paindlikkust nende uuenduste elluviimisel, mida on vaja efektiivseks eluks ilma sularahata. Samuti ei ole tänini kõikidel inimestel traditsioonilistesse pankadesse ja muudesse finantsasutustesse sellist usku, et nad usaldaksid neile kogu oma raha või info haldamise," jutustab Yatsenko.

Eesti Panga andmetel moodustasid kaardimaksed Eestis 2017. aastal kaks kolmandikku kogu arveldamisest ja 2016. aastast on see arv kasvanud 7,8%. Eesti on kaardimaksete arvu poolest Euroopa Liidus koguni kuuendal kohal. Viipemaksete hulk on aastaga tõusnud 4%-lt 17%-le. See arv oleneb eri pankade seas sellest, millal viipekaarte on hakatud pakkuma. Plaani kohaselt on Eestis aastaks 2020 kõikidel makseterminalidel viipemaksevõimalus ja 50% maksetest tehakse just sel viisil.

„Vaatamata sularahavaba arvelduse rohkusele tunnevad eestlased ikka veel üpris tugevat sidet sularahaga. Ka see osa elanikkonnast, kes kasutab seda üliharva, pooldaks tõenäoliselt järk-järgulist sularahast

loobumist. Suurel osal ühiskonnast, eriti eakamatel ja väikelinnades elavatel inimestel on ikka veel piiratud ligipääs digitaalsetele teenustele, sellepärast on väga oluline tegeleda mis tahes muudatuste kõrval ka inimeste harimisega, et üleminek sularahata süsteemile kulgeks võimalikult sujuvalt," räägib Yatsenko.

Sularahata arveldamine ei kogu menu ainuüksi Euroopas - sarnaseid tendentse võib täheldada ka näiteks Singapuris, Hiinas ja Kanadas, kus koguni 56% kõikidest maksetest tehakse sularahata. Ka Euroopa pankade digialternatiiv Revolut avardab oma lahendustega digitaalse ühiskonna võimalusi, pakkudes teenuste eest tasumiseks viipe- ja mobiilimakseid ning mitmeid muid uudseid lahendusi - ligipääsu krüptovaluutadele, geolokatsioonitehnoloogial põhinevat reisikindlustust ja nutiseadmete kindlustust. Londonis asutatud idufirma viimane uudis on ühekordsed virtuaalkaardid, mis haihtuvad pärast igat veebimakset ja mille asemele luuakse automaatselt uued. See aitab kliente kaitsta kaardiandmete varguse eest, samuti ununenud ja pikenenud maksete eest mitmesuguste kuutasude või tellimuste puhul. Uus e-maksete kaitse toimib koos Revoluti teiste turvafunktsioonidega, mille iga klient saab oma valiku järgi konfigureerida. Valikute seas on ka võimalus oma kaarte ise blokeerida ja blokeeringust vabastada.