Revolutsioon pangaga suhtlemises. Maksete tegemine, kontojäägi uurimine, rahaasjade planeerimine ja panka logimine muutub

SEB jaepanganduse ja tehnoloogia valdkonna juht Ainar Leppänen, mida on Eestis lähiaastatel kavas teha pangakontorite ja sularahaautomaatidega? Kas neid pannake kinni või avatakse juurde?

Põhjamaades peetakse väga oluliseks sularahata ühiskonda ja heameel on näha, et Eesti liigub nende trendidega samas suunas. See on turvalisem ja märksa kindlam süsteem, tuvastamaks rahapesu ja muid selliseid kuritegusid. Praegu teenindame sularahaga kliente suuresti sularahaautomaatide kaudu. Kliendid eelistavad maksta poes või internetis kaardiga. Pangad uuendavad jooksvalt oma pangavõrku, et ikka kliendile lähemal olla ja neile võimalikult mugavalt ja lihtsalt kättesaadavat pangateenust pakkuda. Meie sularahaautomaatide suurem tehnoloogiliselt turvalisemate ja mugavamate vastu vahetamine algab loodetavasti lähiajal.