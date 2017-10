RIA endine küberturbejuht: MacGyveri teibiga e-riiki ei ehitata

Veidi üle kuue aasta riigiasutuses töötanud Vaksa arvates ei tohi endale ühes töökohas juuri alla kasvatada ega lasta rutiinil tekkida. Verevahetus on oluline, kuid paraku suureneb just kübervaldkonnas töötajate keskmine vanus. Miks see nii on? Kas on oht, et e-riik Eesti hakkab uinuma? Mis ohud meid juba lähiajal ähvardavad?