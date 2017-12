RIA peadirektori lubadused aastaks 2018: ID-kaart hakkab Maciga tööle ja eesti.ee saab normaalseks

Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) peadirektor Taimar Peterkop on sel sügisel andnud meediale hulgaliselt intervjuusid, mis on keskendunud ID-kaardi teoreetilisele turvariskile. Geeniusele antud aastalõpuintervjuus tõi Peterkop välja, et kuigi rahvakeeli hakati turvariski kutsuma ID-kaardi kriisiks, siis RIAs kutsutakse seda päästeoperatsiooniks.

Lisaks jagas ta lootust, et tuleva aasta märtsist hakkab ID-kaardi tarkvara tööle ka Maci arvutitega, ilma et kasutajad peaksid selleks mõnd spetsiaalset veebibrauserit kasutama. Eesti.ee teemadel rääkides lubas Peterkop, et vabariigi 100. aastapäevaks kingib RIA Eestile ühtse visuaaliga eesti.ee keskkonna, millega likvideeritakse ka tehnoloogiline võlg.

Vigase ID-kaardi tootja Gemalto osas ei ole peadirektor pärast kõneisiku vahetust paranemise märke näinud. Intervjuu lõpetuseks ütleb ta välja ka kahe rakenduse nimed, mida RIA kasutab sensitiivse informatsiooni edastamiseks.

Gemalto on Eesti riigiga suhtlemiseks uue inimese määranud. Kuidas uue inimesega koostöö sujub?

Gemaltoga suhtlust juhib politsei- ja piirivalveamet. Meie töö pinnalt on Gemaltoga koostöö sügisest saadik muutunud keeruliseks. Erinevad teemad, kus meil oli koostöö pooleli on katkenud. Uue inimese tulek ei ole koostööd taastanud. RIA vaatest ei ole uue inimese tulekuga Gemalto suhteid parandada üritanud.

ID-kaardi tulekust saadik on seda vaevanud probleem, mis puudutab Apple'i arvutite kasutajaid. Maci kasutajana huvitab mind, millal saan ID-kaarti kasutama hakata ilma ühegi probleemita?

Loe veel

Meil oli sel aastal plaanis ID-kaart teha selliseks, et ta ei sõltuks brauseri tüüpidest ja muust. Elu oli paraku selline, et me ei jõudnud sellega tegeleda. See on kindlasti meie järgmise aasta plaanides, et kasutajad ei peaks erinevate brauserite ja operatsioonisüsteemidega võimlema.

Maci asi ei sõltu meist, vaid kui kiiresti Apple oma tarkvara uuendab. Esialgu lubati välja jaanuar, viimati öeldi märts. RIA poolt on arendused tehtud. Märtsist alates peaks ID-kaart Maciga ilusti töötama.

Loe täispikka intervjuud Geeniuse portaalist.