RIA: reaalset ohtu liikluses tunnetavad kõik, IT-maailma ohte tajutakse siis kui kahju on juba tekitatud

Täna ja homme arutavad Euroopa tippspetsialistid küberkonverentsil „Digitaalne ühisturg, ühine digitaalne turvalisus" selle üle, kuidas tõhusamalt kaitsta inimesi küberkurjategijate eest. Konverentsil arutletakse küberkaitse võimekuse, rahvusvahelise koostöö ja seadusloome tõhustamise üle.

„Me ei mõtle väga tihti sellele, et turvalisus virtuaalmaailmas ei ole midagi iseenesestmõistetavat ning turvatunde tõstmisse tuleb panustada sama palju kui füüsilises maailmas. Sõna küber on paljudele midagi kauget ja võõrast, samas on tehnoloogia meie igapäevane kaaslane, milleta on raske elu ette kujutada.

Kui reaalset ohtu liikluses tunnetavad kõik, kes on napilt avariist pääsenud, siis IT-maailma ohte tajutakse alles juhul, kui kahju on juba tekitatud. Koos meiega naudivad IT-maailma avaraid võimalusi ka kurjategijad, kasutades ära tehnika ja selle taga oleva inimese haavatavust, mistõttu on väga oluline töötada selle nimel, et selliseid ohte ennetada ja muuta kurjategijate elu võimalikult keeruliseks," ütles konverentsi peakorraldaja, Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) peadirektor Taimar Peterkop.

„Küberruumis pole piire ja seega on küberturvalisuse tagamiseks väga oluline rahvusvaheline koostöö. Eesti on andnud sellesse olulise panuse. Oleme koos partneritega välja töötanud ja kaasajastanud Euroopa Liidu küberjulgeoleku strateegiat, lähikuudel esitame Riigikogule küberturvalisuse seaduse eelnõu.

Ent palju tööd selle nimel, et riikidevaheline küberturvalisuse tagamine oleks piisaval tasemel, seisab veel ees. Meie kahepäevane konverents annab selleni jõudmiseks kindlasti hea pinnase," kommenteeris IT-asekantsler Siim Sikkut.

Konverentsi avab peaminister Jüri Ratas ning seda veab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Siim Sikkut.