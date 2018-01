RIA sai peadirektori asetäitja

Riigi Infosüsteemi Ameti küberturvalisuse teenistuse juhina ning peadirektori ühe asetäitjana alustas tööd Uku Särekanno.

Teenistuse juhi leidmiseks korraldas amet avaliku konkurssi eelmise aasta oktoobris ning ametikohale kandideeris kümmekond inimest. Valiku tegi RIA juht detsembri alguses.

„Kübermaailmas ei ole riigi või otsest vastutuse piire. Meil tuleb alati rohkem teha ja vaadata laiemat pilti, mis hõlmab nii tehnot kui ka üldisemalt turvalisust puudutavat poliitikat. Uku tugevuseks on kindlasti riigi siseturvalisuse küsimusi puudutav tervikpilt, mis toetab RIA-t oluliste otsuste tegemisel ja prioriteetide seadmisel. Usun, et ta toob meeskonda küll värsket mõtlemist kuid ka stabiilsust, töörahu ja motivatsiooni, et tagada kõige paremal moel küberturvalisust,“ selgitas RIA juht Taimar Peterkop.

„Küberturvalisus algab igast arvuti ja nutiseadme kasutajast, tema teadlikkusest ning tahtest oma lähedasi, vara ja andmeid kaitsta. Riigi asi on olla selles protsessis suunajaks ning partneriks, pakkuda tuge kõikidele, kes internetis asju ajavad,“ ütles küberturvalisuse teenistuse juht Uku Särekanno. „RIA kannab lipulaeva rolli Eesti küberturvalisuse eestseisjana, ent selge on ka see, et turvalisust luuakse üksnes tihedas koostöös erasektori, kodanike ja välispartneritega. Tänane RIA omab selleks väga häid eeldusi, tugevat tehnilist võimekust ning analüütilist suutlikkust. Minu asi on saavutatut hoida ja edasi arendada, tagada töö tegemiseks vajalik tehniline võimekus, ressursid ja selged eesmärgid,“ märkis Särekanno.

Uku Särekanno on töötanud varasemalt erinevatel ametikohtadel Euroopa Komisjonis, riigikantseleis ja väliministeeriumis, juhtinud korrakaitse ning kriminaalpoliitika osakonda siseministeeriumis ning esindanud Eesti riiki Brüsselis migratsiooni ja politseikoostöö küsimustes.

RIA küberturvalisuse teeninus on üksus, mis arendab küberturbe strateegiaid ja poliitikat, teeb järelevalvet elutähtsate teenuste osutamiseks kasutatavate IT-süsteemide turvameetmete rakendamise üle ning koordineerib infoturbe standardite rakendamist nii avalikus sektoris kui ka avalikke ülesandeid täitvate eraettevõtete juures. Teenistus korraldab kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitset ja koostab riskianalüüse. Teenistusse kuuluv oepratiivüksus CERT-EE käsitleb turvaintsidente, annab hoiatusi turvaintsidentide ennetamiseks ning koostab raporteid Eesti arvutivõrkudes toimunud intsidentide ja pahavara leviku kohta.