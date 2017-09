RIA töötab ID-kaardi probleemi ühe võimaliku lahenduse kallal

Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) pressiesindaja Helen Uldrich kinnitas, et ID-kaardi kiipide teoreetilise turvariski üks võimalikest lahendustest on hetkel töös.

Uldrich rõhutas, et antud infot ei tohiks võtta nagu lahendus oleks juba valmis. "Hetkel töö käib ning leitud on üks võimalik lahendus," täpsustas ta. Täpsemalt räägitakse turvariskiga seotud edasistest arengutest täna kell 14 toimuval pressikonverentsil.

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) teatas eelmisel nädalal, et nad avastasid turvariski, mis puudutab alates 2014. aasta oktoobrist välja antud ID-kaarte ehk kokku ligi 750 000 kaarti. Enne 2014. aasta 16. oktoobrit väljastatud ID-kaartidel oli kasutusel teine kiip ning neid see risk ei mõjuta. Samuti ei puuduta antud turvarisk mobiil-ID-d.

Eelmisel nädalal toimunud pressikonverentsil rõhutati, et ohu maandamine on käsil ja sellega tegeleb juba üle saja inimese. „Antud turvarisk on piisav selleks, et võtta seda tõsiselt ja astuda konkreetseid samme, et see likvideerida,” ütles ettevõtlus- ja tehnoloogiaminister Urve Palo.

Jüri Ratase ütles eelmisel nädalal, et praegu suurim soov turvarisk sulgeda. „Kui see tähendab rohkem inimressurssi, rahastust, on valitsus valmis seda eraldama. Mitte keegi ei suuda öelda, millal see korras on. Kindlasti ei juhtu see lähimate päevade, nädalate jooksul. Selle võimaliku turvariski likvideerimine on lähimate kuude küsimus,” märkis ta.

Loe veel

Riigi infosüsteemi ameti (RIA) peadirektori Taimar Peterkopi sõnul võib lahendus olla kuni kahe kuu kaugusel.

„Probleem tekkis kiibi ja kiibil oleva tarkvara koostöös. Me uurime, miks see risk on tekkinud, ja praeguseks on teada, et haavatavus avaldub, kui meil on koos kindlat tüüpi kiip ja kindlat tüüpi tarkvara. Praeguse info põhjal me ei arva, et kaardid tuleks välja vahetada. Kui kaartidele panna uus tarkvara, mida me praegu välja töötame, siis on selle kiibitüübiga võimalik turvaliselt edasi töötada. Kõikide meetmete maksumust on veel võimatu öelda,” selgitas Peterkop.