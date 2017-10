Richard Branson investeeris Hyperloop One'i ja lisas firma nimele Virgini kaubamärgi

Richard Bransoni ettevõtte Virgin Group tegi investeeringu Elon Muski idufirmasse Hyperloop One. Investeeringu summat ei avaldata, kuid firma nimi muudeti ümber Virgin Hyperloop One'ks.

Investeering on osa septembris algatatud 85 miljoni dollari suurusest ühisrahastuskampaaniast, kirjutab The Gruardian. "Tegemist on äärmiselt innovatiivse viisiga liigutada inimesi ja kaupa maa all lennukiirusel," kommenteeris Branson.

Hyperloop One'i kaasasutaja Josh Giegeli sõnul aitab Virgin Groupi kogemus transpordivaldakonnas pakkuda klientidele maksimaalset kogemust.

Hyperloop on Tesla asutaja Elon Muski kontseptsioon, mis võimaldab sõidukeid transportida läbi tunneli, kus on tekitatud peaaegu täielik vaakum.

Hyperloop One, firma, mis tegeleb kontseptsiooni arendusega, esitas raporti, mis puudutab Skandinaaviamaid. 500 kilomeetrit pikk tunnel looks midagi metroolaadset - ent kordi kiiremat - viie miljoni inimese jaoks.

Projekt läheks maksma 19 miljardit eurot, kuid tõstaks kindlasti kinnisvarahindu ja lühendaks oluliselt transpordiaegu. Firma prognoosib piletihinnaks umbes 25 eurot ja usub, et projekt tasuks ennast sel juhul ära juba kümne aastaga.