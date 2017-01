Lõunanaabrite pealinna Riia lähedale kerkiva Rootsi mööbliketi IKEA kaupluse ehitusega alustatakse mais ning juba järgmise, 2018. aasta augusti lõpuks peaks pood uksed avama.

Investeeringu suurus on kokku 60 miljonit eurot ning pärast avamist saab seal tööd 400 inimest, kirjutab Läti Delfi.

Ehitustöödega luuakse 300 ajutist töökohta.

Riias IKEA kaupluse avamise kohta käivad jutud juba aastaid. Baltimaade esimene IKEA avas uksed 2013. aastal Vilniuses.

Läti Delfi kirjutab, et kuna selliste suurprojektide teele kipub ootamatusi kerkima, siis ei saa välistada, et valmimistähtaeg lükkub edasi, kuid praegu lubab projekti operaator Verus Praedium, et kauplus avab uksed järgmise aasta augustis.

Kauplusel saab olema pinda 34 500 ruutmeetrit ning parkimiskohti üle 1000. Ehituseks soetatava maatüki suurus on 10 hektarit. Riia IKEA saab olema Vilniuse omast suurem. Viimases on ruutmeetreid 26 000.