Riia lennujaama juht: oleme naabritest viis aastat ees

Riia lennujaama infrastruktuur on naaberriikide lennujaamade omast viis aastat ees, kinnitas lennujaama juht Ilona Lice Läti telekanalile LNT.

Viimastel aastatel on tema sõnul lennujaama infrastruktuuri investeeritud 154 miljonit eurot, vahendab Läti Delfi.

Lennujaama eesmärk on kontinentide vaheliste lendude laiendamine, muuhulgas ka lennuühendus Jaapaniga. Viimase kahe aasta jooksul on käinud ka aktiivsed läbirääkimised Hiinaga. Lice on veendunud, et need läbirääkimised annavad tulemuse, olgu see siis tšarter-, kaubalendude või tava lennuliinide näol.

Lice sõnul sõltub lennujaama edasine edu suures osas Air Balticust, mille osa Riia lennujaamas on üle 55%, aga ka Rail Balticust.