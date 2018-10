Reedel kuulis Aljona Burve, et Coop pank esines Riia linnaduuma komitee istungil suure plaaniga rajada katastroofipaika uute inimeste kodud. "Seda maad me ära ei anna, sest just seal surid meie inimesed ja lahkusid nende hinged," ütles Burve.

Osa Homburg Zolitudele kuulunud kinnistust müüdi eelmise aasta juunis Eesti Krediidipangale, sealt omakorda sai selle omanikuks Coop ja selle tütarfirma, kellele tegelikult kuulub üksnes 30 protsenti, ülejäänud omanik on Riia linn.

Lepingute järgi on aga just Coopil õigus pooliku kortermaja ehituse üle otsustada, mistõttu leiab Prana Property juhatuse liige Raul Kesküla, et kõige õigem oleks pooleliolev hoone lõpuni ehitada, samuti ehitada lõpuni autoparkla.

