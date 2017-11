Riia linna otsus pani tegutsema: eestlaste Olympic läheb linnaga kohtuheitlusesse

Oktoobris teatas Olympic Entertainment Group, et vaidlustas kahe Riia kasiino tegevusloa lõpetamise otsused kohtus. Nüüd teatas börsifirma, et vaidlustab veel viie kasiino tegevusloa lõpetamise otsused. Riia nimelt võttis vastu otsuse keelustada vanalinnas hasartmängutegevus.

OEG avalikustas 24.05.2017 börsiteate Riia linnavolikogu plaani kohta keelustada vanalinnas hasartmängutegevus. OEG Läti tütarettevõtja Olympic Casino Latvia SIA on kätte saanud ja vaidlustanud kohtus Läti pealinna Riia linnavolikogu poolt kokku seitsme ettevõttele kuuluva kasiino kohta välja antud viieaastase tähtajaga sulgemisotsused. Nimetatud kasiinodest kaks tuleb vastavalt Riia linnavalitsuse otsusele sulgeda septembris 2022 ja viis kasiinot novembris 2022.

Kokku peaks viieaastase tähtaja möödumisel (sügisel 2022) Riia vanalinna piirkonnas sulgemisele minema kokku kuni 42 hasartmängukohta, millest 7 kuuluvad OEG tütarettevõtjale.

OEG on seisukohal, et Riia linnavolikogu poolt tehtud vanalinna piirkonnas kasiinode tegevusloa lõpetamist puudutav otsus on vastuolus Läti kehtiva seadusandlusega ning sellest tulenevalt nõutakse kohtu kaudu vastava otsuse kehtetuks tunnistamist.

Kõige negatiivsema stsenaariumi korral tuleb OEG tütarettevõtjal sulgeda mitte varem kui 2022. aasta sügisel Riia vanalinna piirkonda jäävad 7 mänguautomaadikasiinot. OEG esinduskasiino Riias - Olympic Voodoo Casino - ei lange keelu alla ning pikas perspektiivis mõjutab antud kitsenduse jõustumine Olympic Voodoo Casino tulusid pigem positiivselt.