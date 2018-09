Riia Sillave Rubesa lahkumisest: on väga kahju, et juhatuse esimees otsustas lahkuda põhjendamatuid süüdistusi esitades

"Vahetult peale Rail Baltica rajamiseks loodud ühisettevõtte RB Rail AS juhiks saamist tegi Baiba Rubesa head tööd projekti tutvustamisel ja selle tuntuse tõstmisel," sõnas Riia Sillave meediapöörduses. Küll aga nentis ta, et on väga kahju, et juhatuse esimees otsustas lahkuda ebakonstruktiivselt põhjendamatuid süüdistusi esitades.

Sillave kinnitusel on avalik konkurss uue juhi leidmiseks plaanipäraselt käimas. "Mul on hea meel, et täna on kandideerimas mitmeid võimekaid liidreid, kes on ära tunnetanud, millisele erakordsele projektile on neil võimalus oma nägu ja kuju anda," lausus Sillave.

Tema kinnitusel tagavad ettevõtte juhtimise järjepidevuse teised AS RB Rail juhatuse liikmed. Tegevjuhi positsiooni võtab tänasest ajutiselt üle RB Raili juhatuse liige ja finantsjuht Ignas Degutis.

Sillave sõnul on Eestis, Lätis ja Leedus tänaseks koos pühendunud ja dünaamiline spetsialistide meeskond, kes töötavad projekti õnnestumise nimel. "Tänu neile oleme Rail Baltica trassi ja terminalide tehnilise projekteerimiseni jõudnud. Töö käib ka juhivahetuse korral segamatult edasi ja ettevõte on toimiv," lausus ta.

