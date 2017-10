Riia viskab hasartmänguärid vanalinnast välja

Riia linnavalitsus võttis täna vastu otsuse „puhastada“ Riia ajalooline keskus hasartmängusaalidest, vahendas Läti raadio.

Kesklinnast, peamiselt vanalinnast, on plaan välja viia kõik mängusaalid, edastab Äripäev.

Kuna Riia linnavalitsus on viimasel ajal keeldunud kesklinnas uute mängukohtade lube välja andmast, tõi see kaasa mitu kohtuhagi, milles ettevõtjad linnavõimu otsuse vaidlustasid. Nüüd andis kohus sellele otsusele ka seaduse toe, jättes linnale ka õiguse nõuda ettevõtjatelt viie aasta jooksul, järk-järgult keskinnas mängusaalide sulgemist, kommenteeris turvakomitee juht, endine siseminister Dainis Turlais.

„Ettevõtjad kaebasid linna äraütlemiste pärast kohtusse. Riigikohus vaatas neid kaebusi ja leidis, et linnal on õigus. Veelgi enam, kohus märkis, et linnavõimul on vaba voli mitte ainult neid lubasid jagada, vaid ka tagasi kutsuda juba olemasolevaid lube, mis on välja antud linna ajaloolises keskuses mängusaalide pidamiseks.“

