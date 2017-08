Riigi Kinnisvara supleb näiliselt rahas

Kui enamikest riigifirmadest võtab valitsus igal aastal kopsakaid dividende, siis nende kõrval on üks silmatorkav erand – Riigi Kinnisvara AS, kirjutab Äripäev.

Uurides ettevõtte majandusaasta aruannet, paistab, et RKAS justkui supleb rahas, sest ettevõttel on 135,7 miljonit eurot jaotamata kasumit ning iga aasta lisandub sellele reale veel 12-13 miljonit eurot. Piltlikult, kui jaotada kasum Eesti 11 ministeeriumi vahel, saaks igaüks neist kümmekond miljonit eurot lisaraha ühekordselt ning igal aastal veel lisaks veidi alla miljoni euro.

„RKAS on äriühing ja kasumi teenimine seetõttu ka ootuspärane. Jaotamata kasum on aga tingitud vajadusest tagada RKASi investeerimisvõimekus, et viia ellu riigi kinnisvarapoliitikat,“ selgitas rahandusministeeriumi riigivara osakonna juhataja Kaie Karniol.

