Riigi palgapakkumine tegi IT-spetsialistidele nalja

Rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskus (RMIT) otsis töökuulutuste portaalide vahendusel uut töötajat IT administraatori töökohale.

Pika kirjeldusega töökohale suunduvat töötajat oleks oodanud 1000-eurone brutopalk ehk töötaja pangakontole oleks igakuiselt hakanud laekuma veidi üle 800 euro, kirjutab Geenius.ee.

Töökuulutuses väljatoodud palganumber tekitas sotsiaalmeedias elava arutelu, kus leiti üheselt, et 1000-eurone brutopalk ei ole antud ametikohale vastav ning seda peeti isegi naljaks.

Sellise seisukoha võttis ka tuntud IT-ettevõttes töötav programmeerija Ain (nimi muudetud toim.). “Töökuulutuse järgi tundub mulle, et otsitakse n-ö tavalist itipoissi, kes käib töötajate muresid kuulamas, arvutitele restarte tegemas ja aeg-ajalt saab ka mõne hankega kuidagi abiks olla,” kirjeldas Ain.

Aastate jooksul mitmetes firmades töötanud programmeerija leiab, et sellise töökoha puhul algaks õiglane tasu 1500 eurost (bruto) ja küündib kuskil 1800 euro (bruto) kanti.

Avalikus sektoris töötav Mari (nimi muudetud toim.) leidis samuti, et RMITi töötasu on liialt väike. “Sellise ametikoha töötasu on meil suurusjärgus 2000 kuni 3000 eurot brutos. Konkreetsem palganumber oleneb töötaja kohustustest ja töömahust”.

RMIT direktori Margus Noormaa sõnul konkurss ebaõnnestus ja IT administraatori otsinguid pikendatakse.

