SmartCapi fondivalitsemise konkursi võitnud noorel ettevõttel oli konkurentide ees mõningane eelis.

Varahaldus on litsentsi nõudev valdkond, kuid SmartCapi fondivalitsemise konkursi võitnud ettevõte Tera Ventures asutati tänavu 28. juulil ja sellel pole fondivalitsemise litsentsi. Samuti on tekitanud küsimusi tõsiasi, et konkursi võitjad on seni teinud SmartCapi investeeringuid, mistõttu neil oli konkurentide ees eelis ja ka nende pakkumus polnud kõige odavam. Osaühingu Tera Ventures juhatuse liikmed on SmartCapi nõunik James Patrick McDougall ja mõlemad senised investeeringujuhid Andrus Oks ja Stanislav Ivanov.

Kredexi juht Lehar Kütt ei pidanud litsentsi puudumist probleemiks ja selgitas, et litsentsi olemasolu polnud konkursil osalemise eeldus ja seda polegi tingimata vaja.