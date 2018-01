Riigi riskiraha valitsev Tera Ventures asutab idufirmadesse investeerimiseks uue fondi

Tera Ventures teatas, et loob sel aastal uue riskifondi eeldatava suurusega 55 miljonit eurot. Enamus kapitali on selleks juba kokku kogutud nii Eestist, Euroopast kui mujalt maailmast. Fond investeerib 30 tehnoloogiaga tegelevasse idufirmasse.

"Uurime uute tehnoloogiate ja ärimudelite potentsiaale, et aidata luua infrastruktuuri, mis hakkab meie kõigi tulevasi digitaalseid elusid mõjutama," ütles Tera Venturesi asutaja Andrus Oks pressiteates.

Oks on enda sõnul uhke selle üle, et koostööd tehakse juba praegu Euroopa kiireimalt kasvavate idufirmadega, nagu Monese, tehisintellekti põhine õppeäpp Lingvist ja Jobbatical. Oksa sõnul on kapitaliga endiselt kitsas käes, kuid meie regioonis on idufirmadest lausa üleküllus.

Eesti Arengufond ja selle investeerimisettevõte SmartCap sõlmisid maikuus riigi otseinvesteeringute portfelli valitsemise lepingu ettevõttega Tera Ventures, mis asutati 2016. aastal SmartCapi ekstöötajate Andrus Oksa, Stanislav Ivanovi ja James McDougalli poolt.

Euroopa Investeerimispanga määratud sõltumatu valikukomitee valis Eesti Arengufondi ja SmartCapi erafondivalitseja konkursi võitjaks Tera Venturesi mullu detsembris.