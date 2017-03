Riigi suur slämm elektriturul: Eesti Energia kasumist üle kolmandiku tuleb monopoliseeritud võrguteenuse turult

Mullusest 171 miljoni eurosest rekordkasumist teenis Eesti Energia üle kolmandiku ehk üle 60 miljoni euro monopoliseeritud võrguteenuse turult, teiste sõnadega elektri koju toimetamise eest. See on aasta aastalt Eesti Energia suurema marginaaliga ärisid, kirjutab Äripäev.

Elektri koju toimetamise eest saadud kasum näib veelgi muljetavaldavam, kui seda kõrvutada võrguteenust pakkuva tütarfirma Elektrilevi käibega, milleks oli mullu 253 miljonit.

Elektrilevi ütleb oma kodulehel, et võrguteenuse hind peaks katma elektrivõrgu ülalpidamiseks ja uuendamiseks vajalikud kulutused. Samuti toob ettevõte välja, et võrguettevõttele on lubatud „mõistlik kasum ehk tootlus“, mille kehtestab konkurentsiamet.

Kust aga jookseb piir mõistliku ja ebamõistliku vahel? Võrguteenuse pakkumine suletud turul on kontserni üks kasumlikumaid ärisid.

