Riigi suurimaks taimekasvatajaks pürgiv Eesti Metsameister istutas täna prügilasse metsa

"Suure tõenäosusega keelab riik 2022. aastaks Leedu päritolu metsataimede kasutamise Eesti metsades, aidates nii kaasa seenhaiguste leviku tõkestamisele Eestimaa metsades," viitas Mart-Sander Mõts. Otsuse järel kasvab nõudlus kodumaiste metsaistikute järele, mida Eesti Metsameister soovib katta läbi suurinvesteeringu. Mart-Sander Mõtsi sõnul paneb ettevõte juba sel aastal kasvama üle miljoni istiku ning igal aastal nähakse 150% kasvu. "Viie aasta eesmärk on jõuda tähiseni, kus paneme enam kui 5 miljonit istikut aastas kasvama," lubas Mart-Sander Mõts.

"Eesti Metsameistri visioon on olla 2021. aastaks Eesti üks suurim era-taimekasvataja ning katta ära kogu nö metsaring - metsamajanduskavade koostamisest ja raietest uue metsa istutamiseni," viitas Mart-Sander Mõts.

Eesti Metsameister on metsamajandusettevõte, mis soetab ja majandab suuri metsamassiive ning on abiks maaomanikele, kellel on tarvis metsamajandamiskava või ülestöötamisteenust. Eesti Metsameistri metsakorraldajad on viimase kolme aastaga takseerinud ligi 4000 hektarit metsa ja ettevõte on istutanud üle 2,5 miljoni istiku.