Riigi üürimajad kuumutavad Eesti majanduse üle

Maido Lüiste (foto: scandium.ee)

Juba aasta tagasi hoiatasid ehitusettevõtjad, et turg on kuum ja ehitajaid on keeruline leida, kuid riik on otsustanud särisevas õli tulle valada ja asuda ka ise ehitama – suures mahus üürimaju, kirjutab Scandium Kinnisvara tegevjuht Maido Lüiste ajalehes Äripäev.