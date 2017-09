Riigiasutusi kolides otsitakse halbadest võimalustest parimaid

Valitsuskoalitsooni eesmärk viia 2019. aasta lõpuks Tallinnast välja tuhat töökohta sai läinud nädala lõpus kirja järjekordse „linnukese”. Nimelt teatas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, et tema haldusalas olev Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) kolib 30 töökohta Tallinnast Pärnusse. Riigihalduse minister Jaak Aab ütles, et tuhande töökoha eesmärgist on enam-vähem kindel ja täidetud kaks kolmandikku, ülejäänute üle peetakse ministeeriumidega läbirääkimisi. Aab tundis muret, et kriitiliseks küsimuseks kujuneb just väiksematesse maakonnakeskustesse töökohtade tekitamine. „Me peaksime pingutama selle nimel, et vähemalt 30 töökohta läheks igasse maakonnakeskusse.”