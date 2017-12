Riigiasutusi ootab üllatusteade Jaak Aabilt

Riigihalduse minister Jaak Aab saatis ministritele laupäeval meeldetuletuseks kirja, et jaanuari keskpaigaks tuleb esitada tegevuskava, kuidas viia Tallinnast välja 13 riigiameti keskkontor.

Ametite juhtidele tuleb uudis üllatusena, sest varem on räägitud vaid nende osalisest kolimisest, kirjutab Äripäev.

Riigitöökohtade pealinnast kaugemale kolimise kava on jõudnud nii kaugele, et riigihalduse minister Jaak Aabi juhtimisel on kokku saadud ettepanekud rohkem kui 1000 töökoha teistesse maakonnakeskustesse viimiseks.

Piirkondlik jaotus ei ole aga Aabi jaoks ootuspärane ja jätkuvalt ei ole Kuressaarde, Kärdlasse, Haapsallu, Jõgevale, Paidesse, Valka, Võrru ja Põlvasse kavandatud piisavas mahus väljaviidavaid töökohti.

Ärileht on varasemalt kirjutanud, et riigiasutuste (sund)kolimise puhul kujuneb kriitiliseks küsimuseks just väiksematesse maakonnakeskustesse töökohtade tekitamine. Paljud ministeeriumid ja nende allasutused ei nimetanud toona töörahu huvides veel konkreetseid arve ega sihtkohti. Teisalt on tehtud otsuste puhul populaarsemad need kohad, kus mõnel asutusel on juba kontor, või eelistatakse Eesti suuruselt teist linna Tartut ja Tallinnale üsna lähedal asuvat Raplat. Halbadest valikutest üritatakse leida parim.