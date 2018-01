Riigiasutuste kolimise plaan hakkab ilmselt osaliselt nurjuma. Üks põhjus - "Aktuaalne kaamera"

Valitsuse plaan viia lisaks läinud aastal kokku lepitud tuhandele töökohale Tallinnast ära veel 13 asutuse keskkontorid, hakkab liiva jooksma. Mõned kolimised ootavad küll ees, kuid riigihalduse minister Jaak Aabi soovitud mahtu ministeeriumid ei toeta, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Esmaspäeval pidid ministeeriumid teatama, kuidas plaanitakse Tallinnast ära kolida 13 asutuse keskkontorid. Nüüdseks on selge, et mõned asutused jäävadki kolimata ja mõne asjus käivad veel läbirääkimised.

Keskkonnaministeeriumi kantsler Andres Talijärv tõdes, et ega neid asutusi, mis Aabi nimekirjast välja oleks jäänud nende haldusalas palju polegi. Rahandusministeeriumi soovide järgi kolimiseks siiski ei lähe.

RMK keskkontorist kolitakse 20 töökohta Paidesse ja niisama palju viiakse Pärnusse keskkonnainspektsiooni töökohti. Samas näiteks maa-ameti 115 Tallinnas asuvat töökohta jäävad paigale.

Tallinnast ei viida välja ka 129 keskkonnaagentuuri töötajat, kuna nendest paljud töötavad Tallinna ilmajaamas ja peaksid ministeeriumi hinnangul paigale jääma.

"Kindlasti on see vajadus lennuteenindusega paremini suhelda. Ja juhul, kui nüüd äkki võrk ei tööta, siis saab ka käsitsi neid sõnumeid kohale viia. Ja lõpetades sellega, et „Aktuaalses kaameras" käivad ka õhtuti meie sünoptikud esinemas. Kui nad oleksid näiteks Võrus, siis oleks neil kaugelt tulla. Selle pärast jääb ka keskkonnaagentuur meie ettepaneku järgi Tallinnasse edasi," arutlues Talijärv.

