Riigifirma EVR Cargo sai uue nime ja identiteedi

Riigile kuuluv transpordi- ja logistikaettevõte EVR Cargo uus ärinimi on alates 22. juunist Operail. Nime ja visuaalse identiteedi muutus on tingitud vajadusest toetada paremini rahvusvahelisele turule orienteeritud ettevõtte olemust ja eesmärke.

Operaili sümbol on igiliikuv ratas, mis väljendab nii ettevõtte 150-aastast kogemust raudteel kui ka pidevat pürgimist paremuse poole. „Meie moto on „Operail, enam kui raudtee“, mis tähendab, et oleme orienteeritud kliendikesksele tervikahelat hõlmavale operatiivsele teenusele ja selle pidevale arendamisele,“ lisas Raul Toomsalu.

„Operail on esimest korda üle mitme aasta kasumikursil ning alates eelmise aasta novembrist jooksvas kasumis. Operaili eesmärk on olla eelistatuim partner nii põhja-lõuna kui ka ida-lääne suunal. See tähendab, et ettevõttel seisab ees senise 1520mm rööpmelaiuse kõrval areneda teenusepakkujaks ka Euroopas kasutataval 1435mm rööpmelaiusel,“ ütles Operaili nõukogu esimees Kuldar Leis.