Riigifirma keeldus Arsenali kinnistuid buumi tippajal müümast, kaotades üle 3,5 miljoni euro

2008. aastal ootas E-Arsenali tehasehoone ja koos sellega viiehektarine maatükk ostjat. Foto: Priit Simson

AS Infortar tahtis kümne aasta eest E-Arsenali kinnistuid osta 84 miljoni krooniga, pakkudes nende eest üle 30 miljoni krooni alghinnast rohkem.



E-Arsenali nõukogu eesotsas Eerik-Niiles Krossiga tühistas enampakkumise kahel korral. Infortari juht Ain Hanschmidt meenutab: „Ju me polnud lihtsalt need õiged võitjad.”



„80 milliga oleks võinud juba müüa, aga ma ei pidanud seda eriti targaks. Minu visioon oli taasluua E-Arsenalist korralikult töötav kaitsetööstusettevõte,” põhjendab Kross.