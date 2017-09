Riigifirma nõukogu tuli täna ilmaasjata kokku

Vene Erakond Eestis esimees Stanislav Tšerepanov andis intervjuu Vahur Kooritsale Foto: Rauno Volmar

Täna kogunenud Eesti Lootsi nõukogu liikmed said vahetult enne istungi algust majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist e-kirja, et minister Kadri Simsoni otsusega on nõukogu tagasi kutsutud ning asemel on määratud uued liikmed, kirjutas Äripäev.