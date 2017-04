Riigifirmad müüki ja börsile: nelja ettevõtte osas on otsused tehtud

Tänasel valitsuse pressikonverentsil ütles rahandusminister Sven Sester, et valitsus plaanib müüa või börsile tuua kokku neli riigiettevõtet. Juba sel kevadel peaks majandus- ja taristuminister nende plaanidega valitsusse tulema.

Sester ütles, et MKM valmistab lähiajal ette Eesti Teede sajaprotsendilist müüki ning EVR Cargo 49-protsendilist erastamist ehk börsile toomist.

Veel olulisem oli aga ministri jutt sellest, et plaanitakse Tallinna Sadama börsile viimist ja seda 30% ulatuses. Sester on selle kohta juba esialgset drafti näinud. Neljas riigifirma, mis osaliselt müüki läheb, on Eesti Energia tütarfirma Enefit. Ka see müüakse maha suurusjärgus 49-protsendi ulatuses.

„Mulle meeldis meie novembrikuine kokkulepe. Võtsime vastu otsuse müüa ettevõtteid ning anda elanikele ja pensionifondidele võimalus osaleda riigifirmade käekäigus," ütles Sester. Ta lisas, et majandusminister tegeleb nende teemadega aktiivselt.

Enefiti osas on riigil vaja teha kiired otsused seoses Tootsi Tuulepargi vaidlusega. Sester ütles, et tema soovitaks valitsusel otsus tagasi võtta ja teha avalik enampakkumine. Kui selle võidab Eesti Energia, siis oleks Enefiti väärtus palju suurem ning ka IPO oles hoopis teise tasemega. Sester tunnistas, et valitsuse moodustamisel olid tema mõtted riigifirmade erastamisel ja börsile viimisel veel julgemad.

„Ma ei saa spekuleerida, aga ega mul ole ka midagi varjata. Olen mõelnud Levira realiseerimisele. Riigil ei ole vajadust selle järele. Laual oli veel variante. Nelja ettevõttega aga liigume edasi. See on suur samm ja paradigma muutus," tõi Sester välja.

Peaminister Jüri Ratas lisas, et börsile ei olegi ammu ühtegi uut ettevõtet tulnud ja valitsus soovib anda inimestele võimaluse investeerida. Ta ütles, et juba sel kevadel peaks majandusminister ehk Kadri Simson plaanidega kabinetiistungile tulema. Ratas ütles, et Eesti Energia börsile tulekut arutatud ei ole ning tema sellega nõus ei oleks.