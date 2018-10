Riigihalduse minister: haldusreform ei saa olla postkontorite sulgemise põhjendus

Riigihalduse ministri Janek Mäggi sõnul tuleb olukorda vaadata laiemalt ning keeruline on anda hinnangut, kas mõne konkreetse postkontori sulgemine on õige või vale otsus. Peame eelkõige lähtuma inimeste vajadusest. „Kui mõnes väiksemas kohas on teenus hääbumas ja tööpäevas tehakse vähem kui kaks tehingut, siis on arvatavasti võimalik olukord lahendada majanduslikult otstarbekamalt. Samas peab see olema mugav ka tarbijale ning seetõttu tuleb välja töötada paindlikud lahendused,“ kinnitas Mäggi.

Näiteks on tema sõnul väiksemates kohtades võimalik pension, kirjad ja pakid koju tuua kulleriga. „Usun, et selline lahendus meeldiks ka tarbijale rohkem, sest kogu vajalik tuuakse koju kätte ning ise kuskile minema ei pea,“ lausus Mäggi, lisades, et kindlasti on lahendusi ja võimalusi veelgi.

Mäggi tahab neid teemasid Omnivaga põhjalikumalt arutada ning seetõttu on ministril kavas ettevõtte esindajatega 12. novembril kohtuda. „Kokkuvõttes pole regionaalset arengut silmas pidades tähtis postkontorite arv, vaid teenuse hea kättesaadavus, mis rahuldab mõlemat osapoolt,“ lausus ta.

Omniva kaubamärgi all tegutseva Eesti Posti kava kohaselt peaks praegusest 320 postkontorist selle aasta lõpuks alles jääma 285.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogia minister Rene Tammist saatis meediale teate, kus kinnitab,et massilist postivõrgu vähendamist ei tule ning optimaalse postiteenuse kujundamiseks tuleb läbi viia ühiskondlik debatt. Küsimusele, kas tema avaldus tähendab, et ta tõmbab postiettevõtte postkontorite sulgemiskavale pidurit, ei ole minister vastanud.