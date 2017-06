Riigihangete seaduse varjust paistab praaki

Läinud kuul riigikogus läbi kukkunud riigihangete seadus võeti eile lõpuks vastu, kuid seda saadab kriitika.

“Lõpuks lõin käega: tuleb nagu ta tuleb,” ütles uut riigihankeseadust juba varem kriitiliselt hinnanud Andres Oltjer, kes veab abikaasa Ruth Oltjeriga keemiaettevõtet Chemi-Pharm, Äripäevale.

Andres Oltjerile jäi selle aasta septembrist kehtima hakkava seaduse vastuvõtmisest mulje, et riigiametnikud vältisid täielikult avalike hangete tegemist. “Otsiti igasuguseid põhjendusi, miks üks või teine läbipaistvust kitsendav paragrahv on kasulik,” selgitas ta.

"Kui esimesed ettepanekud saatsime, siis tuli vastus, et see on ettevõtjate huvides – nad ei taha, et kõik näeksid kõike. Kui kaubandus-tööstuskoda ja tööandjate keskliit saatsid samasuguse taotluse, siis ikkagi leiti mingeid krutskeid, miks seda mitte teha,” rääkis Oltjer.

