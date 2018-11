Riigihangete tüli: ettevõtjad süüdistavad RIKi saamatuses

Süüdistuste jada on pikk: on neid ettevõtjaid, kes ei hoia oma sõnavõttudes värvi kokku, kuid on ka neid, kes rõhutavad probleemi suurust, ent kartuses magusast ärist riigiga ilma jääda, tahavad jääda anonüümseks.

Nagu põrutab MLNovatori juht Andres Pajula: "Riik nõuab tellitavatelt asjadelt omadusi, mida vaja pole". Ta selgitas, et registrite ja infosüsteemide keskus (RIK) nõuab seadmetelt pisiasju, mis vähendavad konkurentsi ja tõstavad hinda, aga funktsionaalsuses midagi paremaks või halvemaks tegelikult ei lähe. Seetõttu on ta kindel, et "kohalikke tootjaid tahetakse selgelt tarnijate seast välja puksida".

Loe pikemalt Äripäevast.