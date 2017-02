Riigikeele oskusega kimpus: keeletest võib Uberi juhtidele maksta tuhandeid töökohti

Kümned tuhanded Uberi töötajad võivad kaotada oma töö, sest Londoni transpordiamet nõuab uue keeletestiga sõidujagajatelt baastasemel inglise keele oskust, vastasel juhul nende sõiduluba ei uuendata, vahendas Reuters.

Sõidujagamisfirma Uber on viimastel aastatel mitmekordistunud ning kiire levik üle maailma on andnud ettevõttele siiani reeglite osas edumaa, kuid nüüd hakkab seadusandlus firmale järgi jõudma.

Näiteks nõudis Londoni transpordiamet, et Uberi juhid peavad tõestama, et valdavad vähemalt baastasemel inglise keelt. Uber avaldas oma seisukoha, et nõudmised on liiga ranged ning transpordiameti vastu alustatakse kohtuteed.

Transpordiameti andmetel on hetkel Londonis 110 000 autojuhti, kellest 33 000 kukuks keeletesti läbi. Samas rõhutab amet, et inimeste turvalisuse pärast peavad suutma autojuhid rääkida riigikeelt piisaval tasemel.

Transpordiamet nõuab samuti, et sõidujagajatel oleks taksodele kehtiv kindlustus isegi kui nad aktiivselt reisijaid ei vea. Lisaks peavad Uberi sarnased ettevõtted võimaldama ööpäevaringse klienditeeninduse.