Riigikogu hääletas Rail Balticu poolt

Riigikogu võttis tänasel hääletusel 63 poolt- ja 20 vastuhäälega vastu Rail Balticu raudteeühenduse arendamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse.

Teise lugemise käigus lisati seaduse preambulisse, et iga-aastase riigieelarve seaduse lisana esitatakse Rail Balticu Eesti osa ehitamise tegevuskava eelarveaasta kohta, näidates planeeritavad investeeringud objektide kaupa ja nende eeldatav maksumus. Valitsus teavitab jooksvalt riigikogu Rail Balticu rajamisega seonduvast ja esitab igal aastal riigikogu majanduskomisjonile projekti vahearuande.

Poolt jätsid hääletamata ka osad koalitsioonierakondade saadikud.

Eelnõu vastu hääletasid Jüri Adams, Andres Ammas, Krista Aru, Peeter Ernits (KE), Igor Gräzin, Monika Haukanõmm, Martin Helme, Mart Helme, Andres Herkel, Uno Kaskpeit, Aivar Kokk (IRL), Külliki Kübarsepp, Jaak Madison, Heidy Purga, Raivo Põldaru, Henn Põlluaas, Priit Sibul (IRL), Arno Sild, Artur Talvik ja Vladimir Velman.

Ei hääletanud Eerik-Niiles Kross, Jürgen Ligi, Oudekki Loone (KE), Lauri Luik, Keit Pentus-Rosimannus, Barbi Pilvre (SDE) ja Urve Tiidus.

Puudusid Raivo Aeg (IRL), Yoko Alender, Ain Lutsepp, Meelis Mälberg, Kalle Palling, Laine Randjärv, Valdo Randpere, Taavi Rõivas, Terje Trei, Viktor Vassiljev (KE) ja Hardi Volmer (SDE).

Ühtegi erapooletut hääletamisel ei olnud.

Läbirääkimistel sõna võtnud Artur Talvik (EVA) viitas ebakindlusele ja ebaselgusele seoses trassi rajamisega. Ta rõhutas, et õhus olevatele küsimustele tuleb saada vastused enne, kui ratifitseerida leping. Igor Gräzin (RE) esitas oma seisukohad trassi rajamise asjus ja viitas vajadusele reservatsioonide järele, et tagada projekti kindel rahastamine ELi poolt.

Jaanus Marrandi (SDE) juhtis tähelepanu, et kõne all on riikidevahelise koostööleping raudteeühenduse arendamiseks. Ta pidas selle ühenduse rajamist tähtsaks ja leidis, et tegu on tulevikuprojektiga. Martin Helme (EKRE) arvates pole seoses Rail Balticu rajamisega esitatud veenvaid argumente. Tema hinnangul on tegu suure kuluprojektiga, mis jääb kahjumisse.

Jürgen Ligi (RE) toonitas, et tegu on küll Eesti ühendamisega läänemaailmaga, kuid samas tunnistas, et isiklikult ei saa ta anda oma poolthäält, sest talle ei meeldi geopoliitikaga seotud probleemid. Toomas Kivimägi (RE) sõnul on „rong juba läinud“ ja me ei saa enam loobuda trassi rajamisest, sest projekt on käivitunud ja sellega saab ainult edasi minna.

Jüri Adams (EVA) arutles arvamuste paljususe üle seoses projekti elluviimisega ja teatas, et hääletab seaduse vastu. Andres Metsoja (IRL) viitas kiire ühenduste rajamise vajadusele ja ääremaa probleemide lahendamisele. Ta toonitas, et vaja on langetada otsus. Metsoja arvates on trassil mõju regionaalarengu seisukohalt. Mart Helme (EKRE) sõnul püütakse projekti kujutada valeandmete najal. Ta kutsus saadikuid avaldama oma kindel seisukoht hääletamisel.