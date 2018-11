Riigikogu kiitis heaks gaasiaktsiisi langetamise, tavainimene sellest aga ei võida

„Seaduseelnõu peamiseks eesmärgiks tõsta suurtes kogustes gaasi tarbivate ettevõtjate rahvusvahelist konkurentsivõimet, kui ka soodustada ettevõtlust,“ ütles parlamendi majanduskomisjoni liige Erki Savisaar.

Ta märkis, et Eesti tööstusettevõtted on võrreldes naaberriikide samas valdkonnas tegelevate ettevõtetega ebasoodsamas olukorras, sest suuri gaasikoguseid nõudvate ettevõtete jaoks on gaasiaktsiis Eestis paraku liiga kõrge. See pärsib Eestis juba tegutsevate ettevõtete laiendamist ning ei aita meelitada uusi investeeringuid.“

Eelnõu järgi hakkab gaasi soodusaktsiismäär 2019. aastast olema 11,3 eurot 1000 kuupmeetri kohta, praeguse 63,31 euro asemel. Savisaare sõnul on tegemist sarnase meetmega, mille kohaselt langetati aasta alguses elektriaktsiisi energiamahukatele ettevõtetele.

„Seadusemuudatusega langes keskmisest enam elektrit tarbivate ettevõtete elektriaktsiis 4,5 eurolt 0,5 eurole megavati kohta, millega viidi aktsiisimäär miinimumini,“ selgitas ta. See otsus mõjus positiivselt suure energiatarbivusega ettevõtetele, nagu näiteks Estonian Cell, mis tarbib ligikaudu 2,5 protsenti kogu Eestis kasutatavast elektrist.

Savisaare sõnul on ettevõtjate elu leevendanud ka eelmise valitsuse kavandatud diiselkütuse aktsiisitõusu ära jätmine. „Sellest tingituna ei tõusnud diiselkütuse aktsiis ei eelmisel ega tänavusel aastal ning tühistati ka järgmiste aastate tõus, mis oleks ettevõtetele ja tavatarbijale mõjunud katastroofina,“ ütles Savisaar.

Teise muudatusena näeb eelnõu ette jätta ära aastateks 2019 ja 2020 planeeritud alkoholi aktsiisimäärade tõus. „Selle muudatuse eesmärk on vähendada täiendavat survet piirikaubanduse hoogustumisele ja sellest tulenevat aktsiisitulu alalaekumist,“ ütles Savisaar.