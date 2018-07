Riigikogu liige hakkab Portugali veinidega Eestis äri tegema

Riigikogu liige Tiina Kangro postitas sotsiaalmeediasse pildi, mille allkirjas kiitis e-Eestit ja selle võimalust luua pühapäeva öösel firma ning saada sellele juba esmaspäeva hommikul kinnitus firma asutamisest. Nimelt hakkab Kangro tegelema Portugali veinide Eestisse toomisega.

Teatavasti on Tiina Kangrol juba mõnda aega Portugalis "suvila", kus ta tihti viibib. Küllap ka huvi Portugali veinide vastu on kohapeal kasvanud sedavõrd, et nüüd tahab Kangro seda eestlastega jagada. Sel nädalal asutaski Kangro osaühingu Mil Vinhos, mille tegevusalaks on märgitud jookide hulgimüük. "Seega on peatselt Portugali parimad veinid Eestis saadaval. Oleme neid viis aastat kohapeal hoolikalt valinud, avastamist saab olema küllaga!," kirjutab Kangro sotsiaalmeedias.

Küll aga ei plaani Kangro poliitikaga hüvasti jätta, vaid tegeleb veiniäriga nö hobiettevõtlusena. "Olen endiselt avatud poliitilistele väljakutsetele ja suure tõenäosusega ka kandideerin veel üheks perioodiks," lisas Kangro Ärilehele.

Kangro kuulub riigikogus parteituna IRL-i fraktsiooni ning on pikka aega olnud omastehooldajate ja erivajadustega inimeste eestkõneleja.