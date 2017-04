Riigikogu lükkas direktiivi jõustumise ja sellega kaasneva kütuse hinnatõusu aasta võrra edasi

Riigikogu majanduskomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul otsustas komisjon rakendada aasta hiljem ELi biokütuse direktiivi, et bensiini ja diislikütuse hinnad ei tõuseks tänavu 1. maist.

"Direktiiviga tuleb liikmesriikidele kohustus, mille kohaselt peab aastaks 2020 tarbitud transportkütustest moodustama taastuvast allikast toodetud kütus ehk biokütus kümme protsenti kütuste koguenergiast. Ühtlasi toob see nõue kaasa ka kütuse hindade tõusu paari sendi võrra liitri kohta," ütles Kokk IRLi pressiteate vahendusel.

Muudatuste jõustumisel võib eeldada bensiini ja diislikütuse hinnatõusu ühest eurosendist kuni viie eurosendini liitri kohta järgnevatel aastatel.

"Kuigi jutt käib üksikutest eurosentidest kütuseliitri kohta, siis tegemist on põhimõttelise otsusega. Eesti võtab direktiivi üle, aga rakendab seda alles viimasel hetkel, et kaitsta meie tarbijaid. Samas ei riku me Euroopa Liidus kokkulepitud reegleid," ütles Kokk.

Esialgu sätestas seaduseelnõu, et tänavu 1. maist tuleb direktiiv rakendada. Muudatusettepaneku kohaselt jõustub direktiiv aasta hiljem, ehk 1. mail 2018.