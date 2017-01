Tsoorus 1991. aastast kaubandusega tegelenud OÜ Toomeoru omanik Arvo Tamm rääkis Võrumaa Teatajale, et tema süda ei suuda enam taluda riigi tekitatud rasket olukorda, mis teeb maapoe pidamise võimatuks.

Aasta lõpus saatis Arvo Tamm e-kirja rahandusminister Sven Sesterile, küsides, kuidas edasi, kui lõunapiirikaubandus sööb käivet, sigarettidele on kehtestatud piirhind, bensiinile ja elektrienergiale aga mitte..

Tamm pani hiljuti 39 900 euroga müüki oma Nursi poe Võru-Valga maantee ääres.

"Nursi pood on külas ainuke, maantee ääres, käibe üle ei saa just nuriseda. Kaupluse taga on parasjagu maad, et mõned kämpingud ja lõkkeplats rajada, poele võiks teise korruse ehitada. Oleks ma neljakümneaastane, siis ma teeks ja ehitaks, kuid varsti saan seitsekümmend ja riik on tekitanud olukorra, et ei suuda ja taha tekkinud olukorda taluda," rääkis Tamm lehele.

Pärast Võrumaa Teataja artiklit elavnes Vabaerakonna esimees, riigikogu liige Andres Herkel ja esitas rahandusminister Sven Sesterile arupärimise.

Herkel kirjuab sotsiaalmeedias, et nüüd, mil Võrumaa Teataja on Tsooru poe teema seoses lõunapiirikaubandusega suurelt esile võtnud, toon ära rahandusministrile esitatud arupärimise. Loomulikult on see pood üks näide paljudest. Enne, kui hr. Ossinovski uitmõte asuda Euroopa kaudu Läti aktsiisipoliitikat survestama üldse kuhugi jõuab, satuvad kümned, võib-olla sajad väikepoed Lõuna-Eestis raskustesse, millega pole võimalik toime tulla," kommenteeris Herkel oma arupärimist.

Hr Sven Sester 9. jaanuaril 2017

Rahandusminister

ARUPÄRIMINE

Mida teha, et Tamme Arvo pood Tsoorus jääks alles?

Austatud minister,

Arupärijate esindaja kohtus möödunud aasta lõpupäevil Tsooru poeomaniku hr Tammega. Tsooru asub Võrumaal, Antsla vallas, umbes 25 km kaugusel Läti piirist. Nagu mitmed selle kandi inimesed, tõdes poodnik kibedusega, et riigi aktsiisipoliitika seab ohtu poepidamise tuleviku Lõuna-Eesti väikeasulais.

Tamme Arvo on väikeettevõtja, kellele kuulub lisaks Maarahva Kaubamajale Tsoorus veel pood Nursi külas Rõuge vallas. Viimane on müügis, kuid ostjat on raske leida, sest poepidamine ei tasu end ära. Tamme Arvo kinnitas, et on kirjutanud aktsiisiteemalisi kirju nii Teile kui endisele peaministrile Taavi Rõivasele.

Suure osa maapoodide käibest moodustavad aktsiisikaubad, alkohol ja tubakatooted. Kuna aktsiisimäärad on hoogsalt tõusnud, on Eestis müüdav kaup oluliselt kallim kui Lätis.

"Pahede maksustamisest" on saanud paheline maksustamine, mille tagajärjed regionaalpoliitikale, väikeettevõtlusele ja riigi rahandusele on väga halvad.

Arupärijate esindaja kavatses külastada Ape asulat Lätis. Tamme Arvo soovitusel sai lisaks ette võetud teekond Valka ja Valkasse, kus tegutsevad suured alkoholipoed. Tegime kindlaks järgmised faktid:

1. Maarahva Kaubamajas Tsoorus maksis Laua Viin (50 cl) 29. detsembril 2016 7.90, Valga-Valka vahelisse vanasse piiripunkti tehtud Alko 1000 kaupluses 4.57. Ape Uni Bode kaupluses Laua Viina ei olnud, küll aga on võimalik 5-6 euro eest osta mitmesugust Läti viina.

2. Maarahva Kaubamajas maksis Vana Tallinn (50 cl, 40%) 11.00, SuperAlko kaupluses Valkas 7.13, Alko 1000 kaupluses 7.15 ja Ape Uni Bodes 7.95. (Eestis levinud A ja O kaupluseketis on sama toote tavahind 12.82, aastavahetuse soodushind oli 8.49, Valkas on mitme pudeli ostmisel soodushind 6.87.)

3. Maarahva Kaubamajas maksis pint (56,8 cl) Alexandri õlut 1.20, Mõniste A ja O poes 1.26. Apes seda õlut ei olnud, kuid pindiste Läti õllede hind jäi 0.54 ja 0.73 euro vahele. Alko 1000 müüs Alexander Exporti 33 cl purkides 24 purgi kaupa koguhinnaga 9.59 ning SuperAlko 9.25. Kommentaarid, nagu öeldakse, on liigsed.

Tamme Arvo teab ka, et Apesse, kus seni on valiku- ja hinnavahe Eestiga tagasihoidlikum, kavatsevad Alko 1000 ja SuperAlko rajada oma poed. Suur sortiment ja odav hind vallutab Võrumaa. Eestis kehtiv kõrge aktsiis ei vähenda tarbimist, sest kui rohkem korraga ostetakse, siis ka tarbitakse rohkem. SuperAlko piirimüük käib samuti Ainažis.

Me näeme Lõuna-Eestis peamiselt ühte hukutavat regionaalpoliitikat ja see on see, et kõik saadetakse Lätti õlle järele. Maksud jäävad sinna, eestlased joovad.

Härra minister, lubage tähendada, et kogu see jama on Teie ja Taavi Rõivase poolt ettevaatamatu aktsiisipoliitikaga ellu kutsutud. Praegune peaminister Jüri Ratas on Teie kaasosaline, asudes lahja alkoholi (õlle) aktsiisi veel enam tõstma.

Piirikaubandus käib ulatuses, mida on raske tagasi pöörata. Variserliku pahede maksustamise sildi all kahjustatakse Eesti huve, sealhulgas väikeettevõtjate ja maapoodnike huve.

Eelöelduga seoses on meil Teile järgmised küsimused:

1. Milliseid meetmeid kavandate aktsiisipoliitikas tehtud vigade parandamiseks?

2. Milline on Teie vastus hr. Arvo Tamme meilikirjale seoses valitsuse aktsiisipoliitikaga?

3. Kuidas suhtute "Alkoholipoliitika rohelises raamatus" toodud soovitustesse? Tooge palun esile, millised rohelise raamatu soovitused aitavad Tsooru poel säilida ja millised muudavad poepidamise veelgi keerulisemaks?

4. Milliseid maksuerisusi või ettevõtluse soodustamise meetmeid kavandate, et aidata kaasa ettevõtluse säilimisele Kagu-Eestis?