Riigikogulased võtsid enne suvepuhkust ette väikeaktsionäride kaitse

Kui seni on väikeaktsionäride kaitset riigikogus vedanud peamiselt Vabaerakonna ja SDE saadikud, siis nüüd menetlusse võetud uuel eelnõul on allkirju ka EKRE ja Keskerakonna ridadest, kokku 22 nime. Eelnõuga saaksid väikeaktsionärid näiteks õiguse nõuda dividendide maksmist ja õiguse õiglase hüvitise eest äriühingust välja astuda. Seaduse peamine eestvedaja Liisa Oviir jäi eile tabamatuks, küll aga jagasid selgitusi teised. Jaak Madison EKRE-st sõnas, et eelnõu on erakonnale südamelähedane ja n-ö moosima neid ei pidanud.