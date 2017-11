Riigikogulastel läheb eelarvest aru saamine aina raskemaks: kopikate kulutamist põhjendatakse, miljonite kulutamist mitte

Riigikontrolli aastaraport hoiatab, et riigieelarvet kirjutatakse aasta aastalt üha vähem lahti ning riigikogu sisuline võim selle koostamise üle väheneb. Valitsuse võim sestap kasvab.

Üldine trend on riigikogu kontrolliõiguse vähenemise suunas, ja selle aasta suvel vastu võetud uus riigieelarve seadus süvendab probleemi veelgi. Näiteks ei kinnita riigikogu edaspidi enam kulude majanduslikku otstarvet, vaid seda hakkab otsustama vastava valdkonna minister.

Riigieelarve seletuskirja kvaliteet on samuti langenud. Ühelt poolt ei kirjutata selles enam selgelt lahti olulisi kulusid, teisalt tuuakse aga vahel ära mõttetu täpsusega paarisaja euro kulutamine. Näiteks oli siseministeeriumi eelarves viimati selgitatud tulusid summas 140, 1600 ja 2128 eurot. Justiitsministeeriumi osas oli aga selgitatud varude ja põhivara müügi tulu summas 300 eurot.

Samas ei olnud MKMi selgitanud, milliseid finantsvarasid oli plaanis eelarveseadusega eraldatud 32,65 miljoni euro eest soetada. Kuna uue seadusega esitatakse detailne info just seletuskirjas, peaks selle kvaliteet hoopiski tõusma, mitte langema. Samuti peab sealt konkreetselt selguma, kes raha kasutamise eest vastutab.

2020. aastast läheb eelarve veelgi segasemaks

2020. aastast kavatseb riik üle minna nö "tegevuspõhisele" eelarvele. See tähendaks, et eelarve detailsust vähendataks oluliselt - kulusid enam eraldi välja ei toodaks, vaid määrataks kokkuvõtlikult "tulemusvaldkondade" tulud-kulud. Rahandusministeeriumi arvates võimaldaks see anda ülevaate, kui palju raha kulub konkreetsete eesmärkide saavutamiseks. On aga kahtlane, kas nii ka päriselt läheb.

Nimelt koostati haridus- ja teadusministeeriumis juba eelmisel aastal eelarve tegevuspõhiselt. See pidi andma rohkem kasulikku infot, mille põhjal teha juhtimisotsuseid. Tegelikult aga nii ei läinud, samuti suurenes ministeeriumi ametnike töökoormus. Rahandusministeerium aga leiab endiselt, et plaaniga tuleb riiklikult edasi minna.

Teine probleem tegevuspõhise eelarvega on see, et see vähendab jällegi riigikogu võimu - valitsus otsustab ise, millised on "tulemusvaldkonnad", ning saab neid omal äranägemisel ümber kujundada.

Viimaks tõstatub veel üks probleem - kuidas võrrelda sisuliselt uue ja vana metoodika alusel koostatud riigieelarveid? Tundub ehk raamatupidamislik küsimus, kuid see on sisuline probleem. Niigi on riigikogulastel suuri raskusi tehniliselt keeruka eelarve mõistmisega.