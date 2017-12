Riigikogus läbis esimese lugemise alkoholiaktsiisi tõusu vähendamine

Tänasel istungil võttis Riigikogu vastu eelnõu, millega vähendatakse poole võrra õlle, muu alkoholi ning etanoolisisaldusega kuni 6 mahuprotsenti veini ja kääritatud joogi 2018. aastaks planeeritud aktsiisitõusu.

"Vaadates pikemat pilti, siis võib öelda, et senine aktsiisipoliitika on end tõestanud, tarbimine on vähenenud ja inimeste arusaamised ning väärtushinnangud on muutunud. Kuid edasiste sammude planeerimisel peab arvestama mitme teguriga, seal hulgas ka naabrite tegevusega,“ rääkis IRLi fraktsiooni aseesimees Priit Sibul.

„Meile on teada, et järgmistel aastatel tõuseb alkoholi aktsiis nii Soomes kui Lätis. Kuid peame vaatama reaalset olukorda, mis toimub täna Eesti piiridel. Põhja-Eestis on nii kaubandustegevus kui ka turiste arv vähenenud, mis avaldab mõju ka teistesse valdkondadesse. Samas lõunapiiril on tegevus kasvanud, minu sünnilinn Valga on tundmatuseni muutunud. Vaevalt see on see muutus, millest oleksime unistanud. Seetõttu otsustasime toetada rahandusministri algatust langetada planeeritud aktsiisitõus poole võrra,“ lisas Sibul.