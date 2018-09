Riigikohus andis vaidluses PRIA-ga õiguse kanepikasvatajale

Põllumajandus Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) nõudis ettevõtjalt tagasi kogu 40 000 euro suurust toetust, sest Tootsi Peenar OÜ ei tegelenud kartulikasvatusega nagu algul plaanis, vaid vahetas kartuli palju kasumlikuma, tööstusliku kanepi kasvatamise vastu.

PRIA arvates ei saanud aga kuidagi äriplaani ka osaliselt täidetuks lugeda, sest toetus anti siiski kartuli kasvatamiseks vajalike masinate ostmiseks ning selliseid polnud ostetud ühtegi.

Nüüd otsustas riigikohus, et ettevõte peab siiski tagasi maksma mitte kogu summat, vaid veidi üle poole toetusest ehk 23 000 eurot. 17 000 euro eest soetas firma kaks niidukit, mida praeguse kanepikasvatuse juures kasutatakse ja seega peab seda võtma kui algse äriplaani osalist täitmist.

Marko Tootsi esindanud advokaat Meelis Leis ütles Ärilehele kommentaariks, et nemad on kohtuotsusega rahul. "Selliseid asju juhtub väga harva, et PRIA vastu saavutatakse kohtus edu. Kui nemad ikka nõuavad, on inimesed tihti käpuli ja tuleb maksta nö täie rauaga," rääkis Leis. "See on PRIA-le tugev ninanips, selles mõttes on see väga hea lahend. Enne kui täies mahus midagi tagasi nõuda, peavad nad veenduma ja süvitsi minema, kas äriplaani on täidetud või mitte."