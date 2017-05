Riigikohus ei aidanud "Bermuda kolmnurka" - alkoholimüügi piirangud Tallinna vanalinnas jõustusid

Riigikohus otsustas tänase määrusega mitte menetleda kassatsioonkaebusi kohtuasjades, milles vaieldi Tallinna linna kehtestatud öise alkoholimüügi ja lahtiolekuaja piirangu ning Suur-Karja tänava sissesõidukeelu õiguspärasuse üle. Selle otsusega jõustusid Tallinna linna kehtestatud piirangud nn "Bermuda kolmnurgas".

Riigikogu otsus tähendab, et jõustusid Tallinna ringkonnakohtu otsused, mis pidasid linna võetud meetmeid Tallinna vanalinnas avaliku korra kaitsmisel ja liiklejate ohutuse tagamisel õiguspärasteks, teatas riigikohtu pressiteenistus. Samuti jõustusid riigikohtu otsusega kohtumenetluste ajaks peatatud alkoholimüügi, baaride lahtiolekuaja ja vanalinna sissesõidu piirangud Tallinnas.

Tallinna ringkonnakohus möönis, et piirangud riivavad meelelahutusasutuste ettevõtlusvabadust ja linna käsutuses on erinevaid lahendusvariante, kuidas probleemi lahendada. "Kohtu ülesanne ei ole öelda, milline täpselt on neist parim," teatas riigikohus.

Piiranguid analüüsides leidis kohus, et linn on leidnud kohase tasakaalu ühelt poolt meelelahutusasutuste ning teisalt piirkonnas elavate inimeste ja tegutsevate ettevõtjate, samuti avalike huvide (heakord, linna maine, UNESCO kultuuripärand) vahel.

Alkoholi müügi piirang puudutab vanalinnas nn "Bermuda kolmnurgas" asuvaid baare, milles alkoholi müük keelatakse südaööst kella viieni hommikul (puhkepäevale eelneval ööl kell 1-5) ning baar peab olema suletud ajavahemikul kella ühest viieni (puhkepäevale eelneval ööl kell 2-5). Lisaks paigaldas linn Suur-Karja ja Pärnu mnt sissesõidule liiklusmärgi öise sissesõidukeeluga (v.a elanikud) südaööst kella kuueni hommikul.